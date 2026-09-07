Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Объект «Тополь»: советские корни танка «Армата»

Впервые танк Т-14 «Армата» был продемонстрирован широкой общественности на Параде Победы в 2015 году.

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