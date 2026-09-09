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Стали известны конкретные эпизоды матча «Зенит» - ЦСКА по которым петербургский клуб обратился в ЭСК

Стали известны конкретные эпизоды матча «Зенит» - ЦСКА по которым петербургский клуб обратился в ЭСК

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС изучит два обращения петербургского «Зенита», поданных по итогам матча седьмого тура Альфа-Банк РПЛ против ЦСКА, сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе РФС.

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