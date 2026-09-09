Стали известны конкретные эпизоды матча «Зенит» - ЦСКА по которым петербургский клуб обратился в ЭСК

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС изучит два обращения петербургского «Зенита», поданных по итогам матча седьмого тура Альфа-Банк РПЛ против ЦСКА, сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе РФС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым