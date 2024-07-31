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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бутько об Овечкине: «Безусловно, он побьет рекорд Гретцки. Не в этом сезоне, так в следующем. Но будет ли «Вашингтон» еще победителем Кубка Стэнли?»

Нападающий «Вашингтона» набрал 65 (31+34) баллов в 79 играх регулярного чемпионата. Он также сыграл 4 матча в плей-офф, не отметившись результативными действиями.

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