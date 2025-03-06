В США признали, что фактически на Украине ведут прокси-войну против России

«Прокси-война»: сенатор Рубио признал, что конфликт на Украине – противостояние России и США.Американский сенатор Марко Рубио в интервью Fox News прямо заявил, что конфликт на Украине фактически является прокси-войной между США и Россией.
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