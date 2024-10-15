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Китай

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Китай уверен, что встреча ШОС в Пакистане принесет положительные результаты -- МИД КНР

Пекин, 14 октября /Синьхуа/ -- Китай уверен, что 23-е заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ в Исламабаде принесет положительные результаты и придаст новый импульс безопасности, стабильности и развитию стран региона.

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