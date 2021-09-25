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«Челси» отказался от приобретения Кунде, чтобы сосредоточиться на трансфере де Лигта

«Челси» отказался от приобретения Кунде, чтобы сосредоточиться на трансфере де Лигта

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в «Челси», сообщает The Star. По сведениям источника, лондонцы отказались от идеи приобрести защитника «Севильи» Жуля Кунде, чтобы сосредоточиться на трансфере 22-летнего голландца.

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