«Челси» отказался от приобретения Кунде, чтобы сосредоточиться на трансфере де Лигта

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в «Челси», сообщает The Star. По сведениям источника, лондонцы отказались от идеи приобрести защитника «Севильи» Жуля Кунде, чтобы сосредоточиться на трансфере 22-летнего голландца.