Фотограф NVIDIA сделал залипательные скриншоты ремейка Silent Hill 2 — атмосфера пер...

Фотограф NVIDIA сделал залипательные скриншоты ремейка Silent Hill 2 — атмосфера передана превосходноВиртуальный фотограф с ником CoalaTV из NVIDIA опубликовал подборку залипательных фотографий, которые ему удалось сделать в ремейке Silent Hill 2.
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