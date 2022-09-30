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Путин: жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей становятся россиянами навсегда

Путин: жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей становятся россиянами навсегда

Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народной республик, а также Запорожской и Херсонской областей заявил, что жители эти этих регионов становятся россиянами навсегда.

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