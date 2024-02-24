Ванилла SU
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Ванилла SU

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Понять мотивы поступков партнера не всегда бывает просто, особенно, если речь идет о таком тонком моменте, как расставание.

Понять мотивы поступков партнера не всегда бывает просто, особенно, если речь идет о таком тонком моменте, как расставание.

﻿﻿Расставание само по себе является болезненным и неприятным событием. Что бы вы сделали, если бы ваш любимый человек не просто разорвал связь, а исчез из вашей жизни без каких-либо комментариев и предупреждений?Незавершенные и неопределенные ситуации сводят вас с ума и негативно влияют на женщин.

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