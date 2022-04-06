Страна и люди

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Патрик Бьюкенен: США развязали «дипломатию оскорблений»

Патрик Бьюкенен: США развязали «дипломатию оскорблений»

Но помогает ли Байдену очернение Путина? Патрик Бьюкенен На фото: президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден (Фото: Patrick Semansky/AP/TASS) «Свободная пресса» продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ.

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