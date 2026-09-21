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The Eurasia Daily news agency

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Kiev decided to sacrifice its citizens — Belarusian Foreign Ministry on nuclear safety

Kiev decided to sacrifice its citizens — Belarusian Foreign Ministry on nuclear safety

Belarus took with regret the denunciation by Ukraine of the nuclear security treaty. This was announced today, September 21, by the press secretary of the Belarusian Foreign Ministry Ruslan Varankov.

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