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    Опять фуфло типа рассекретят, типа архивные документы!!!США опубликовали ...

NYT: Украина хочет вернуть контроль над Запорожской АЭС

NYT: Украина хочет вернуть контроль над Запорожской АЭС

Украинская сторона намерена вернуть контроль над Запорожской АЭС. Об этом заявила глава подкомитета украинского парламента по энергетической безопасности Виктория Гриб в интервью газете The New York Times.

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