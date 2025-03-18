NYT: Украина хочет вернуть контроль над Запорожской АЭС

Украинская сторона намерена вернуть контроль над Запорожской АЭС. Об этом заявила глава подкомитета украинского парламента по энергетической безопасности Виктория Гриб в интервью газете The New York Times.
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