Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили военных ВСУ, мародерствующих на поле боя

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в составе специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» ликвидировали военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), собиравших вещи и оружие с тел погибших сослуживцев в Курской области, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии