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Картина дня. Финансы

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  • ФинамИнфо
    Они и личные вещи собирали, так что мародерство наличествует.Бойцы спецназа «А...
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Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили военных ВСУ, мародерствующих на поле боя

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили военных ВСУ, мародерствующих на поле боя

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в составе специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» ликвидировали военных Вооруженных сил  Украины (ВСУ), собиравших вещи и оружие с тел погибших сослуживцев в Курской области, пишет РИА Новости.

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Комментарии
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iv
igor vinogradov
сбор оружия не есть мародерство!
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8 час.
ФинамИнфо
Они и личные вещи собирали, так что мародерство наличествует.
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3 час.

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