Карпин сыграет за «Зенит», а «Спартак» встретит обидчика. Двадцатый тур РПЛ не оставит равнодушных

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Не только о футболе

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Комментарии
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Лена Мисько
❌ Все эти игроки и тренеры пропустят 20-й тур из-за дисквалификаций
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13 час.

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