Пираты и джентльмены 40 лет спустя: как сложились судьбы актеров советского «Острова сокровищ»

Советский трехсерийный фильм «Остров сокровищ» впервые представили зрителям в канун Нового года — 31 декабря 1982 года.
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