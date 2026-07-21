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Пираты и джентльмены 40 лет спустя: как сложились судьбы актеров советского «Острова сокровищ»

Пираты и джентльмены 40 лет спустя: как сложились судьбы актеров советского «Острова сокровищ»

Советский трехсерийный фильм «Остров сокровищ» впервые представили зрителям в канун Нового года — 31 декабря 1982 года.

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