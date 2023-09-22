Глава МИД Армении в Совбезе ООН: Есть игроки, толкающие нашу страну к войне против Азербайджана

Выступая на заседании Совбеза ООН, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил о том, что «есть ряд игроков, которые толкают Ереван в сторону вооружённого конфликта с Азербайджаном, хотят втянуть Армению в войну».
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