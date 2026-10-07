Более 30 беспилотников уничтожили за ночь в Ростовской области

Более 30 беспилотников уничтожили минувшей ночью при отражении воздушной атаки на севере Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
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