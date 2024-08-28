Битва за «Молодость»: ночью занимают очередь в бассейн жители Новосибирска

В Первомайском районе Новосибирска развернулась настоящая битва за «Молодость». 27 августа горожане окружили единственный на Первомайке бассейн и выстроились в очередь, причем многие приехали еще ночью – задолго до открытия учреждения.
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