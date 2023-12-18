Тюменский губернатор Моор  будет компенсировать инвесторам расходы на создание инженерной инфраструктуры

Власти Тюменской области расширили меры господдержки частным инвесторам. В частности, правительство будет за счет окружного бюджета компенсировать затраты компаний на создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, выделенных под инвестиционные проекты.
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