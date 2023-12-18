Faktologia.com ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Faktologia.com – Основано на фактах

52 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Сажать с конфискацией!Власти Ханты-Манс...
  • В119
    Бабло - это зло. Ничего не вижу, ничего не слышу. Насрать на всё и на всех. Кто её может взять за шкварник? Вопрос ри...«Вы не слышите мо...
  • Сергей Андросов
    У рабочего национальность есть? Не удивлюсь, что ещё и нелегал!Депутата думы ХМА...

Тюменский губернатор Моор  будет компенсировать инвесторам расходы на создание инженерной инфраструктуры

Тюменский губернатор Моор  будет компенсировать инвесторам расходы на создание инженерной инфраструктуры

Власти Тюменской области расширили меры господдержки частным инвесторам. В частности, правительство будет за счет окружного бюджета компенсировать затраты компаний на создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, выделенных под инвестиционные проекты.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх