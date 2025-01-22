Стратегические возможности РФ не имеют равных Бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс выразил мнение в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, что новому главе Соединенных Штатов Дональду Трампу следует пересмотреть идеи об исключительности США из-за губительности соперничества с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии