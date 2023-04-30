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Джикия выделил три памятных матча за «Спартак»

Джикия выделил три памятных матча за «Спартак»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия выбрал три самых памятных матча за команду. «Выделю игру с «Севильей», произошло историческое событие, мы выиграли 5:1.

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