Смертник из «Крестов» и женщина в очках: как последний бандит СССР заставил следователя Генпрокуратуры отдать ему револьвер

Третьего мая 1991 года в коридорах ленинградского СИЗО «Кресты» раздались выстрелы. Сергей Мадуев, находившийся под стражей по обвинению в серии жестоких убийств и разбоев, выстрелил в живот майору Егорову и бросился к выходу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии