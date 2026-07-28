Смертник из «Крестов» и женщина в очках: как последний бандит СССР заставил следователя Генпрокуратуры отдать ему револьвер

Третьего мая 1991 года в коридорах ленинградского СИЗО «Кресты» раздались выстрелы. Сергей Мадуев, находившийся под стражей по обвинению в серии жестоких убийств и разбоев, выстрелил в живот майору Егорову и бросился к выходу.