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Смертник из «Крестов» и женщина в очках: как последний бандит СССР заставил следователя Генпрокуратуры отдать ему револьвер

Смертник из «Крестов» и женщина в очках: как последний бандит СССР заставил следователя Генпрокуратуры отдать ему револьвер

Третьего мая 1991 года в коридорах ленинградского СИЗО «Кресты» раздались выстрелы. Сергей Мадуев, находившийся под стражей по обвинению в серии жестоких убийств и разбоев, выстрелил в живот майору Егорову и бросился к выходу.

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