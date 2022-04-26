8 клубов на Востоке набрали по 100+ очков в сезоне. Это 1-й случай в истории НХЛ

8 клубов Восточной конференции набрали по 100+ очков – впервые в истории НХЛ. «Вашингтон» набрал 100-е очко в сезоне в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (3:4 Б).

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