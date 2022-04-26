8 клубов на Востоке набрали по 100+ очков в сезоне. Это 1-й случай в истории НХЛ

8 клубов Восточной конференции набрали по 100+ очков – впервые в истории НХЛ. «Вашингтон» набрал 100-е очко в сезоне в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (3:4 Б).
Популярные статьи
- Федерация тенниса Беларуси хочет судиться с «Уимблдоном»: «Мы осознаем предвзятость судебной системы в Великобритании. Но бездействовать не можем и не в праве»
- Российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх в Санкт-Петербурге под национальным флагом
- «Реалу» осталось набрать 1 очко для победы в Ла Лиге
Свежие комментарии