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Ранонг — горячее сердце южного Таиланда

Ранонг — горячее сердце южного Таиланда

Ранонг (ระนอง) — небольшой городок на юге Таиланда, расположенный на побережье Андаманского моря. Это место, известное своими природными горячими источниками, пышными джунглями и уникальной атмосферой уединения, часто остается в тени более популярных туристических направлений, таких как Пхукет или Краби.

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