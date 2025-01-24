Ранонг — горячее сердце южного Таиланда

Ранонг (ระนอง) — небольшой городок на юге Таиланда, расположенный на побережье Андаманского моря. Это место, известное своими природными горячими источниками, пышными джунглями и уникальной атмосферой уединения, часто остается в тени более популярных туристических направлений, таких как Пхукет или Краби.
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