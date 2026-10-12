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Что известно о прибавке к пенсии после 80 лет в октябре 2026 года

Что известно о прибавке к пенсии после 80 лет в октябре 2026 года

Российские пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, получают повышенную страховую пенсию автоматически.

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