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В Астраханской области пробудились суслики и песчанки

В Астраханской области пробудились суслики и песчанки

Одни уже несут сторожевой «дозор», а другие активно занимаются обустройством нор. Сотрудники астраханского заказника «Степной», что располагается в Лиманском районе, поделились приятными кадрами, как обитатели местной экосистемы постепенно возвращаются к жизни после зимней спячки.

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