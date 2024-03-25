В Астраханской области пробудились суслики и песчанки

Одни уже несут сторожевой «дозор», а другие активно занимаются обустройством нор. Сотрудники астраханского заказника «Степной», что располагается в Лиманском районе, поделились приятными кадрами, как обитатели местной экосистемы постепенно возвращаются к жизни после зимней спячки.
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