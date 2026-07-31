Передвижной музей "Поезд Победы" открылся в Барнауле

"Поезд Победы" — первая в мире интерактивная выставка, размещенная в движущемся составе. Десять тематических вагонов с помощью объемного звука, театрального освещения, голограмм и 3D-графики шаг за шагом воссоздают хронику Великой Отечественной войны — от предвоенных лет до Нюрнбергского процесса.