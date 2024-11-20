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Царьград

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Свежие комментарии

  • Eduard
    Хочу всемзаметиь,чтр все кому нато знает про наше ядерное оружие,но какювидите это их не останавливает!"Кто не спрятался...
  • Eduard
    Третья мировая идет много лет.Много лет десятки стран эту войну против России втчнуты.Путину пора по Европе или США в..."Кто не спрятался...
  • Eduard
    Да не политики она,а ОПГ организованная преступность,банда!"Кто не спрятался...

Посольство России призвало Британию воздержаться от призывов к поражению Москвы

Посольство России призвало Британию воздержаться от призывов к поражению Москвы

Желающим поражения Москвы в украинском конфликте британским политикам стоит воздержаться от подталкивания мира к опасной черте.

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