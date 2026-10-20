МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Единая территория опережающего развития (ТОР) позволит привлечь дополнительные инвестиции и средства для развития промышленности, сельского хозяйства и недропользования на Дальнем Востоке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым