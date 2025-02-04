Кроссоверы от 1,2 млн рублей — семь лучших вариантов

Что ищем?Китайский компактный кроссовер Возраст: 3–5 лет Пробег: 20–80 тысяч км Цена: 1,3–1,8 млн рублей Гидроавтоматом в нашей выборке располагают лишь Changan и FAW, полный привод возможен только у Хавейла, у половины моделей нет атмосферного двигателя.