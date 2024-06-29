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После отмены льготной ипотеки требования к заемщикам и их доходам ужесточатся

После отмены льготной ипотеки требования к заемщикам и их доходам ужесточатся

Как констатируют эксперты, отмена с 1 июля программы льготной ипотеки на новостройки приведет к увеличению ежемесячных платежей для заемщиков, а также более строгим требованиям к размерам первоначального взноса и доходам.

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