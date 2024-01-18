Журналист Daily Mail Майк Диксон скончался во время Australian Open в Мельбурне

Журналист британского издания Daily Mail Майк Диксон, работавший на Открытом чемпионате Австралии — 2024 в Мельбурне, скончался в возрасте 59 лет, сообщила его семья на странице журналиста в социальных сетях.
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