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Загитова о шоу «Ассоль»: «Я в роли продюсера там выступаю, поэтому максимально за все отвечаю – от административных вопросов до творческих»

«Будет интересный сюжет на льду. Я уже реализовала «Хранители времени» на льду в Татарстане на день Республики, а теперь мы идем с командой дальше и будем реализовывать новый проект на льду.

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