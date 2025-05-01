ТАСС: операторы БПЛА ударили по пункту управления ВСУ боеприпасом "колокольчик"

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ударил по командному пункту украинских беспилотников с помощью усовершенствованного боеприпаса типа "колокольчик".
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