На Ямале транспортные полицейские привлекли к ответственности местного жителя, демонстрировавшего в соцсетях запрещенную символику

В рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление фактов хранения, транспортировки и распространения экстремистских материалов, сотрудники уголовного розыска Ново-Уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 19-летнего студента местного колледжа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии