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Иран нанес ракетные удары по американским авиабазам в Иордании

Иран нанес ракетные удары по американским авиабазам в Иордании

Корпус стражей исламской революции также заявил о поражении американского беспилотника MQ-9 Reaper над Ормузским проливом и об уничтожении мест дислокации истребителей на базах США в Иордании.

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