Доллар не нужен: К Панафриканской платежно-расчётной системе подключились 11 центробанков континента

Африканский экспортно-импортный банк включил 11 центральных банков стран континента в свою Панафриканскую платежно-расчетную систему (PAPSS) и ожидает, что остальные центральные банки присоединятся к ней уже в 2024 году.
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