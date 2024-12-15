Одесса, Харьков и Сумы: Милонов предположил, какие регионы имел в виду Медведев

Накануне экс-президент и бывший премьер-министр РФ, действующий зампред Совбеза и председатель партии «Единая Россия Дмитрий Медведев, в ходе федерального съезда этой политсилы сказал, что считает возможным появление в составе российского государства новых регионов.
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