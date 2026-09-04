НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Самара өлкәсендә татар һәм башкорт мәдәниятенең үзенчәлекләренә багышланган чара узды

Самара өлкәсендә татар һәм башкорт мәдәниятенең үзенчәлекләренә багышланган чара узды

Самара өлкәсенең Тольятти шәһәрендәге «Сөембикә» татар теле һәм мәдәнияте клубы татар һәм башкорт халыкларының тарихына, мәдәниятенә, традицияләренә һәм гореф-гадәтләренә багышланган чара үткәргән.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым