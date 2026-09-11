После победы «Альтернативы для Германии» на выборах в важном регионе Саксонии-Анхальт сопредседатель партии Тино Хрупалла заявил, что АдГ намерена добиваться восстановления отношений с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым