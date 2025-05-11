«Идеалы дружбы»: Путин провел 17 переговоров в ходе празднования Дня Победы

Во время приема в Кремле президент России вручил своему коллеге из Казахстана Касым-Жомарту Токаеву подлинный наградной лист на его отца — Кемеля Токаева — который мужественно сражался в рядах 7-го гвардейского танкового полка.
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