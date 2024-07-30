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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прешес Ачиува остался в «Нью-Йорке» – 6 млн долларов за один год

Тяжелый форвард Прешес Ачиува договорился с «Нью-Йорком» об однолетнем контракте на 6 миллионов долларов.

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