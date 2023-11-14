Депутат Европарламента: в условиях израильской «демократии» миллионы палестинцев живут под оккупацией без прав

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли отметила, что после месяца обострения палестино-израильского конфликта стало сложно представить, что после того, как Европа безоговорочно поддержала действия израильской армии в секторе Газа, кого-то будет интересовать мнение Евросоюза.