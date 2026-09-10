Хейсканен призвал Стубба признать российский статус Крыма

Финский общественник Кости Хейсканен заявил о недостатке смелости у президента Финляндии Александра Стубба признать российский статус Крыма и посетить полуостров.
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