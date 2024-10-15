Технический сбой возник в работе сайтов МВД России

Технический сбой произошел в работе сайтов МВД России. Об этом сообщают "Известия". По информации издания, на протяжении уже нескольких часов пользователи не могут зайти на официальный сайт министерства, а также на ресурсы московского и подмосковного главков.
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