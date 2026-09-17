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Юлия Снигирь, Аглая Тарасова, Александр Гудков и Павел Табаков посетили благотворительный фестиваль "День помощи"

Юлия Снигирь, Аглая Тарасова, Александр Гудков и Павел Табаков посетили благотворительный фестиваль "День помощи"

В столичном ДК "Альфа Кристалл" прошёл благотворительный фестиваль "День помощи". Мероприятие посетили: Юлия Снигирь, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Александр Гудков, Алла Михеева, Стася Милославская, Ольга Парфенюк, Андрей Максимов, Саша Жаркова, группа "Хлеб" и другие.

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