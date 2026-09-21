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Позитив для оптимистов

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Берлин выбрал жизнь под властью ГДР

Берлин выбрал жизнь под властью ГДР

Выборы в региональные парламенты Германии продолжают завершаться сенсациями. На сей раз партия канцлера Фридриха Мерца потерпела в Мекленбурге – Передней Померании такое поражение, какого ей не наносил никто и никогда.

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Vladimir Lioubimcev

Для России  ТОЖЕ самые лучшие годы для народа были во времена СССР. Только хапугам и  ворюгам было плохо.     МЫ ПОМНИМ!!    КАК ПОМНЯТ НЕМЦЫ О ВРЕМЕНАХ  ГДР!!