Выборы в региональные парламенты Германии продолжают завершаться сенсациями. На сей раз партия канцлера Фридриха Мерца потерпела в Мекленбурге – Передней Померании такое поражение, какого ей не наносил никто и никогда.
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Для России ТОЖЕ самые лучшие годы для народа были во времена СССР. Только хапугам и ворюгам было плохо. МЫ ПОМНИМ!! КАК ПОМНЯТ НЕМЦЫ О ВРЕМЕНАХ ГДР!!