В Курчатовском институте разработали самообучающийся спинной протез

Специалисты Курчатовского института совместно с коллегами из Казанского федерального университета разработали модель, которую можно использовать в создании самообучающихся нейропротезов для пациентов с повреждением спинного мозга.
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