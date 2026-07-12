Mehr: на острове Кешм в Ормузском проливе произошли взрывы

На иранском острове Кешм в Ормузском проливе произошли взрывы. Об этом сообщает агентство Mehr. По данным источников журналистов, взрывы были слышны в нескольких районах Бендер-Аббаса и на острове Кешм, губернатор которого заявил об отсутствии пострадавших.