Mehr: на острове Кешм в Ормузском проливе произошли взрывы

На иранском острове Кешм в Ормузском проливе произошли взрывы. Об этом сообщает агентство Mehr. По данным источников журналистов, взрывы были слышны в нескольких районах Бендер-Аббаса и на острове Кешм, губернатор которого заявил об отсутствии пострадавших.
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