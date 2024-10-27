Опасная польза: как автомобили вредят своим владельцам

﻿﻿К сожалению, роман Джорджа Оруэлла, опубликованный в 1949 году, актуален и сегодня. В особенности для автовладельцев хватка Большого Брата становится все крепче: тенденция к удаленному подключению, которая начиналась как скучная игра, теперь превратилась в пугающую тенденцию.